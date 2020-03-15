2020-03-15T01:52:29+03:00
Общество

В Вязниках развели понтонный мост из-за критического подъёма воды в Клязьме

Лодочная переправа будет работать утром и вечером
Алена Головина
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В Вязниках развели понтонный мостВ Вязниках развели понтонный мостФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Так называемая Заречная зона в Вязниках включает в себя 16 населенных пунктов: 2 поселка и 14 деревень, в которых проживает более 500 человек. Из-за критического подъема воды, 14 марта около 6 часов вечера руководство города Вязники приняло решение развести понтонный мост в целях безаварийного прохождения половодья. В пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области сообщили, что лодочная переправа будет работать ежедневно с 7 до 9 утра и с 18.00 до 20.00. Кроме того, в магазинах создан запас необходимых продуктов питания. Будет работать автолавка - магазин на колесах. В функционирующем в Заречной зоне ФАПе медикаментов хватит на 3 месяца. Пенсионеры получили социальные выплаты сразу за март и апрель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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