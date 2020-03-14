На Владимирскую область надвигается метель с порывами ветра до 20 метров в секунду

14 Март 2020 2020-03-14T14:34:22+03:00

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Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что ночью 14 марта с сохранением утром и днем 15 числа в регионе ожидаются порывы северного ветра до 15-20 м/с с метелью. Данные предоставил Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На это время, предупреждает МЧС, могут возникнуть происшествия и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населенных пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.

ИСТОЧНИК KP.RU