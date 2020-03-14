Во Владимирской области из-за коронавируса будут дезинфицировать автобусы и вокзалы
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Алексей Косилов на своей пресс-конференции рассказал о том, что в скором времени автовокзалы и станции области, а также автобусы, выезжающие в рейс и с возвращающиеся с него, будут подвергать дезинфицирующей обработке.
Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции транспортным компаниям дали в Роспотребнадзоре. Скоро по всей области начнут обрабатывать спиртосодержащими или антивирусными средствами автобусы и вокзалы. В том числе, будут дезинфицировать поручни сидений, мыть автобусы, чаще проветривать воздух провентилировать, размещать в салонах дезинфицирующие средства.
Так уже делают на автовокзале города Владимира, где проводят регулярную дезинфекции помещений, где находятся пассажиры.
ИСТОЧНИК KP.RU