Во Владимирской области из-за коронавируса будут дезинфицировать автобусы и вокзалы

14 Март 2020 2020-03-14T14:07:06+03:00

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Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Алексей Косилов на своей пресс-конференции рассказал о том, что в скором времени автовокзалы и станции области, а также автобусы, выезжающие в рейс и с возвращающиеся с него, будут подвергать дезинфицирующей обработке.

Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции транспортным компаниям дали в Роспотребнадзоре. Скоро по всей области начнут обрабатывать спиртосодержащими или антивирусными средствами автобусы и вокзалы. В том числе, будут дезинфицировать поручни сидений, мыть автобусы, чаще проветривать воздух провентилировать, размещать в салонах дезинфицирующие средства.

Так уже делают на автовокзале города Владимира, где проводят регулярную дезинфекции помещений, где находятся пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU