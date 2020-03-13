2020-03-13T17:34:57+03:00
Происшествия

В Вязниках пропал 89-летний мужчина

Он нуждается в медпомощи
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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12 марта 2020 года пропал 89-летний Петр Кузнецов. Он ушел из дома в Вязниках в неизвестном направлении. К поискам присоединились волонтеры общественного отряда "Лиза Алерт". Они уточняют, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза светлые.

На нем была темная ватная куртка (телогрейка), брюки , коричневый джемпер, темная рубашка. Особые приметы: наросты на лице и шее.

Сегодня - 13 марта - волонтеры отправятся на поиски в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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