Владимирские гимнасты стали первыми на чемпионате ЦФО
Во Владимире 13 марта завершились чемпионат и Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров и юношей. Владимирцы у себя дома стали лучшими.
На чемпионате ЦФО по спортивной гимнастике команда Владимира заняла первое 1 место. За победителей выступали Илья Кибартас, Алексей Богданов, Артем Юсубов, Егор Малолетнев, Владислав Новокшонов и Илья Заика. Также наши ребята успешно выступили в отдельных видах программы. Например, в многоборье Сергей Кривунец занял первое место, а Алексей Богданов — второе.
В Первенстве ЦФО по спортивной гимнастике среди юниоров и юношей среди мастеров спорта (юниоры) в многоборье Максим Владимиров занял третье место. Среди кандидаты в мастера спорта (юниоры) в многоборье Виталий Суходольский был вторым, а Лев Панфилов — третьим.
ИСТОЧНИК KP.RU