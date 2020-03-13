2020-03-13T17:25:45+03:00
Спорт

Владимирские гимнасты стали первыми на чемпионате ЦФО

Наши спортсмены стали лучшими в командных соревнованиях и многоборье
Алексей СУХОВ
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Во Владимире 13 марта завершились чемпионат и Первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров и юношей. Владимирцы у себя дома стали лучшими.

На чемпионате ЦФО по спортивной гимнастике команда Владимира заняла первое 1 место. За победителей выступали Илья Кибартас, Алексей Богданов, Артем Юсубов, Егор Малолетнев, Владислав Новокшонов и Илья Заика. Также наши ребята успешно выступили в отдельных видах программы. Например, в многоборье Сергей Кривунец занял первое место, а Алексей Богданов — второе.

В Первенстве ЦФО по спортивной гимнастике среди юниоров и юношей среди мастеров спорта (юниоры) в многоборье Максим Владимиров занял третье место. Среди кандидаты в мастера спорта (юниоры) в многоборье Виталий Суходольский был вторым, а Лев Панфилов — третьим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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