В Собинке задержан квартирный вор
В начале марта в полицию поступило два сообщения о краже рыболовных снастей в доме и денег из квартиры. По данным УМВД, ущерб составил 26 тысяч рублей. Неизвестный через окно залез в дом и украл пять спиннингов, восемь удочек и куртку от рыболовного костюма. Все это он планировал продать. Также из квартиры местной жительницы он украл 12 тысяч рублей, которые потратил на покупку еды и вещей.
Подозреваемый был задержан сразу - им оказался 34-летний житель Собинки. В отношении него возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище.
Мужчина заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU