2020-03-13T17:05:04+03:00
Происшествия

В Собинке задержан квартирный вор

Он украл рыболовные снасти в доме, а деньги - в квартире
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В начале марта в полицию поступило два сообщения о краже рыболовных снастей в доме и денег из квартиры. По данным УМВД, ущерб составил 26 тысяч рублей. Неизвестный через окно залез в дом и украл пять спиннингов, восемь удочек и куртку от рыболовного костюма. Все это он планировал продать. Также из квартиры местной жительницы он украл 12 тысяч рублей, которые потратил на покупку еды и вещей.

Подозреваемый был задержан сразу - им оказался 34-летний житель Собинки. В отношении него возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище.

Мужчина заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вязниках пропал 89-летний мужчина
Владимирские гимнасты стали первыми на чемпионате ЦФО
В Собинке задержан квартирный вор
Застройщик в Коммунаре превысил высотность новостройки
Хорроры, триллеры и мистика: что смотрели владимирцы в пятницу 13-го
Общественная палата делегировала своего представителя в Общественную палату России
В шести районах Владимирской области из-за ветра населенные пункты остались без света
В Гороховецком историко-архитектурном музее появится мультимедиа-гид
Во Владимирской области из-за сильного ветра введен режим повышенной готовности
Президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова отмечает свой 89-й день рождения
В первом полугодии 2020 года во Владимире на 15 пешеходных переходах обновят освещение
Владимирская транспортная полиция задержала гадалку-мошенницу
В Камешковском районе многодетная мать в гостях убила многодетного отца
«Ростелеком» проконтролирует надежность Wi-Fi сети с помощью онлайн мониторинга
Во Владимире изъяли 48 килограммов запрещенных груш и раздавили их колесами джипа (видео)
Менеджер из Коврова присвоил два миллиона магазинной выручки
Владимирский доктор расскажет, вредно ли быть «жаворонком» или «совой»
Подростки во Владимире раскладывали наркотики по тайникам