В Собинке задержан квартирный вор

13 Март 2020 2020-03-13T17:05:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале марта в полицию поступило два сообщения о краже рыболовных снастей в доме и денег из квартиры. По данным УМВД, ущерб составил 26 тысяч рублей. Неизвестный через окно залез в дом и украл пять спиннингов, восемь удочек и куртку от рыболовного костюма. Все это он планировал продать. Также из квартиры местной жительницы он украл 12 тысяч рублей, которые потратил на покупку еды и вещей.

Подозреваемый был задержан сразу - им оказался 34-летний житель Собинки. В отношении него возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище.

Мужчина заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU