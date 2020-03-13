Застройщик в Коммунаре превысил высотность новостройки

13 Март 2020 2020-03-13T16:38:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Государственная инспекция охраны объектов культурного наследия Владимирской области по поручению главы региона измерила высоту дома № 19 по улице Центральной в микрорайоне Коммунар. Выяснилось, что новостройка более чем на 10 метров выше установленной в этом районе высоты. Как сообщил начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Михаил Иванов, учитывая это обстоятельство, ведомство готовит исковое заявление о понуждении собственника земельного участка, построившего этот жилой дом, привести объект капитального строительства в соответствие с утверждёнными для данной зоны требованиями.

Пресс-служба администрации Владимирской области отмечает, что предельные параметры разрешённого строительства, определённые постановлением Губернатора области от 11.07.2012 № 756, в этой зоне охраны объектов культурного наследия составляют 21 метров с локальным повышением до 24 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU