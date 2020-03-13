2020-03-13T16:38:40+03:00
Общество

Застройщик в Коммунаре превысил высотность новостройки

Госинспекция по охране объектов культурного наследия требует убрать лишнее
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Государственная инспекция охраны объектов культурного наследия Владимирской области по поручению главы региона измерила высоту дома № 19 по улице Центральной в микрорайоне Коммунар. Выяснилось, что новостройка более чем на 10 метров выше установленной в этом районе высоты. Как сообщил начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Михаил Иванов, учитывая это обстоятельство, ведомство готовит исковое заявление о понуждении собственника земельного участка, построившего этот жилой дом, привести объект капитального строительства в соответствие с утверждёнными для данной зоны требованиями.

Пресс-служба администрации Владимирской области отмечает, что предельные параметры разрешённого строительства, определённые постановлением Губернатора области от 11.07.2012 № 756, в этой зоне охраны объектов культурного наследия составляют 21 метров с локальным повышением до 24 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вязниках пропал 89-летний мужчина
Владимирские гимнасты стали первыми на чемпионате ЦФО
В Собинке задержан квартирный вор
Застройщик в Коммунаре превысил высотность новостройки
Хорроры, триллеры и мистика: что смотрели владимирцы в пятницу 13-го
Общественная палата делегировала своего представителя в Общественную палату России
В шести районах Владимирской области из-за ветра населенные пункты остались без света
В Гороховецком историко-архитектурном музее появится мультимедиа-гид
Во Владимирской области из-за сильного ветра введен режим повышенной готовности
Президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова отмечает свой 89-й день рождения
В первом полугодии 2020 года во Владимире на 15 пешеходных переходах обновят освещение
Владимирская транспортная полиция задержала гадалку-мошенницу
В Камешковском районе многодетная мать в гостях убила многодетного отца
«Ростелеком» проконтролирует надежность Wi-Fi сети с помощью онлайн мониторинга
Во Владимире изъяли 48 килограммов запрещенных груш и раздавили их колесами джипа (видео)
Менеджер из Коврова присвоил два миллиона магазинной выручки
Владимирский доктор расскажет, вредно ли быть «жаворонком» или «совой»
Подростки во Владимире раскладывали наркотики по тайникам