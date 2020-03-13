Общественная палата делегировала своего представителя в Общественную палату России

13 Март 2020 2020-03-13T15:10:03+03:00

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Общественная палата Владимирской области провела последнее заседание действующего созыва. Бессменный глава ОП региона Наталья Юдина сложила свои полномочия, после чего члены палаты выбрали своего представителя в Общественную палату РФ.

Делегата от ОП Владимирской области выбирали из трех кандидатур. На должность представителя региона претендовали Наталья Юдина (ныне живет и работает в Москве), член ОНФ Татьяна Питиримова и банкир Виктор Демидов. Тайным голосованием была выбрана Татьяна Питиримова.

Отметим, срок полномочий Обшественной палаты региона четвертого созыва заканчивается 18 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU