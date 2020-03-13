2020-03-13T15:19:47+03:00
Общество

В шести районах Владимирской области из-за ветра населенные пункты остались без света

В восстановительных работах участвуют 44 человека
Алексей СУХОВ
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Как сообщает филиал "Владимирэнерго", во Владимирской области из-за сильных порывов ветра произошли локальные отключения электроснабжения в нескольких населённых пунктах Гусь-Хрустального, Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогодского и Юрьев-Польского районов Владимирской области.

В восстановительных работах задействовано 12 бригад в количестве 44 человек и 14 единиц техники. С 14.00 13 марта энергетики переведены на особый режим работы. За ситуацией следят даже в штабе электросетевого комплекса "Россети".

Жителей просят сообщать обо всех отключениях света в круглосуточный Контакт-центр по номеру: 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный). Так же можно писать смс-сообщения на номер: +7(920)05-05-777 через приложения WhatsApp и Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU

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