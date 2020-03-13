2020-03-13T14:52:13+03:00
Общество

В Гороховецком историко-архитектурном музее появится мультимедиа-гид

Причем он будет с эффектом виртуальной реальности
Виктория СУХОВА
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Директор департамента культуры Алиса Бирюкова анонсировала появление в Гороховецком историко-архитектурном музее мультимедиа-гида.

- В прошлом году такой мультимедиа-гид появился в Муромском музее. В этом году появится в Гороховце, но он будет с элементами виртуальной реальности, - рассказала Алиса Михайловна.

В Муромском музее мультимедиа-гид работает на платформе для мобильных устройств ARTEFACT по экспозиции древнерусского искусства «Муром-град. Сокровища древнего Мурома». Гид двуязычный – на русском и английском языках. Он рассказывает об истории создания и особенностях иконографии более 40 экспонатов. Посетителям доступны фотографии икон до и в процессе реставрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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