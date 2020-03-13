13 Март 2020 2020-03-13T14:35:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимирской области из-за сильного ветра введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. В случае необходимости к работам готовы приступить 260 человек в составе 69 бригад. В их распоряжении находится 115 единиц техники.

Для информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также на случай возникновения внештатных ситуаций, в «Россети Центр и Приволжье» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребители Владимирской области могут обращаться по номеру 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).

В случае возникновения внештатных ситуаций можно направлять сообщения на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения WhatsApp и Viber.

Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» https://светлаястрана.рф. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».

ИСТОЧНИК KP.RU