2020-03-13T14:33:04+03:00
Общество

Президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксенова отмечает свой 89-й день рождения

Алиса Ивановна отдала музею больше 50 лет жизни
Виктория СУХОВА
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Алиса Аксенова не раз выступала в эфире радиостанции "Комсомольская правда-Владимир"Алиса Аксенова не раз выступала в эфире радиостанции "Комсомольская правда-Владимир"Фото: Сергей МОРКОВКИН
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Сегодня, 13 марта, свой день рождения празднует Алиса Ивановна Аксёнова, почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника, кандидат исторических наук, Заслуженный работник культуры РСФСР, Герой труда РФ.

Благодаря высочайшему профессионализму Алисы Аксеновой музей-заповедник стал крупнейшим научно-просветительским учреждением Владимирской области и страны. Музею она отдала более 50 лет жизни. За это время во Владимире, в Суздале и других населенных пунктах региона было открыто множество экспозиций. Алиса Аксенова и возглавляемый ей коллектив создали музей-заповедник таким, каким он сегодня известен во всем мире.

Напомним, что недавно Алиса Аксёнова была удостоена награды Союза музеев России - знаком "За заслуги перед музейным сообществом".

Редакция "КП" поздравляет Алису Ивановну и желает ей крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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