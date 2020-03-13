Владимирская транспортная полиция задержала гадалку-мошенницу
Владимирская транспортная полиция задержала 53-летнюю гадалку-мошенницу. Заявление на женщину написал 49-летний житель Владимирской области, которого обокрали в электричке, когда поезд проезжал станцию Усад.
Гадалка под предлогом гадания украла у мужчины 5 тысяч рублей и уже успела их потратить.
Отделением дознания Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU