2020-03-13T13:52:20+03:00
Происшествия

Владимирская транспортная полиция задержала гадалку-мошенницу

Она обокрала пассажира на станции Усад
Артём Черепанов
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Владимирская транспортная полиция задержала 53-летнюю гадалку-мошенницу. Заявление на женщину написал 49-летний житель Владимирской области, которого обокрали в электричке, когда поезд проезжал станцию Усад.

Гадалка под предлогом гадания украла у мужчины 5 тысяч рублей и уже успела их потратить.

Отделением дознания Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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