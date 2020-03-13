2020-03-13T15:24:22+03:00
Происшествия

В Камешковском районе многодетная мать в гостях убила многодетного отца

У него самого остались трое детей
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Камешковского района. Ее обвиняют в убийстве 39-летнего знакомого.

Трагедия произошла 10 марта. Женщина — многодетная мать, имеющая инвалидность — с мужем была в гостях. Хозяин дома, подвыпив, стал высказывать женщине необоснованные претензии. Супруги решили уехать домой, но конфликт продолжился на улице. Тогда женщина вернулась в дом, взяла нож и нанесла хозяину дома смертельное ранение.

Следком сообщает, что женщина признала свою вину и раскаялась в преступлении. С учетом инвалидности и наличия четырех детей, суд оставил женщину под домашним арестом. Органы системы профилактики контролируют ситуацию в семье обвиняемой.

У погибшего самого осталось трое малолетних детей. Их под временное попечение взяло государство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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