В Камешковском районе многодетная мать в гостях убила многодетного отца
Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Камешковского района. Ее обвиняют в убийстве 39-летнего знакомого.
Трагедия произошла 10 марта. Женщина — многодетная мать, имеющая инвалидность — с мужем была в гостях. Хозяин дома, подвыпив, стал высказывать женщине необоснованные претензии. Супруги решили уехать домой, но конфликт продолжился на улице. Тогда женщина вернулась в дом, взяла нож и нанесла хозяину дома смертельное ранение.
Следком сообщает, что женщина признала свою вину и раскаялась в преступлении. С учетом инвалидности и наличия четырех детей, суд оставил женщину под домашним арестом. Органы системы профилактики контролируют ситуацию в семье обвиняемой.
У погибшего самого осталось трое малолетних детей. Их под временное попечение взяло государство.
ИСТОЧНИК KP.RU