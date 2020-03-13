2020-03-13T11:55:40+03:00
Общество

Во Владимире изъяли 48 килограммов запрещенных груш и раздавили их колесами джипа (видео)

Фрукты не имели сопроводительных документов
Вероника ПАНИНА
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Владимирское управление Россельхознадзора изъяло и уничтожило 40 килограммов санкционных груш сорта "Конференс". Фрукты были изъяты во время совместного рейда управления Росселхознадзора и владимирской таможни на складе Общества с ограниченной ответственностью, которое занимается мелкооптовой торговлей пищевой продукцией.

Груши были расфасованы в стандартные фруктовые ящики, где имелась маркировочная этикетка со сведениями об импортере, его юридическом адресе, ИНН и годе урожая-2020. Видимо, это и насторожило проверяющих - в 2020 году груши пока еще созрели только в южном полушании. Проверка показала, что сведения об импортере и годе урожая указаны недостоверно - по юридическому адресу с этикетки никакого импортера груш не было, а находилась совсем другая фирма.

Во Владимире уничтожили груши.

Нормальный сопроводительных документов на эту партию товара на владелец фирмы не представил. Поэтому груши сочли продукцией, запрещенной к ввозу в Российскую федерацию. Все 48 килограммов груш прямо в ящиках изьяли, вывалили в черные пластиковые мешки, в какие собирают опавшую листву во время субботников, погрузили в багажник служебного джипа и вывезли на территорию промзоны. Там на следующий день груши прямо в мешках раздавили колесами того же джипа, несколько раз проехавшись по фруктам туда и обратно. Судя по тому, с какой легкостью груши превратились в месиво, они были спелые и сладкие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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