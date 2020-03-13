2020-03-13T11:48:25+03:00
Происшествия

Менеджер из Коврова присвоил два миллиона магазинной выручки

Он тратил деньги на спортивные ставки
Ирина Мальцева
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Двадцатитрехлетний житель Коврова с августа по сентябрь прошлого года работал менеджером в одном из магазинов, торгующих мобильными телефонами. В обязанности молодого человека входил сбор и перерасчет выручки для последующий инкассации. Как оказалось, он присваивал средства компании, которые тратил на спортивные ставки в мобильном приложении. Всего ковровчанин успел присвоить и потратить более двух миллионов рублей. Горожанин, которому предъявлены обвинения в шести преступлениях – присвоение денежных средств и присвоение денежных средств в крупном размере, признал вину в полном объеме, но деньги не вернул. Дело передано в Ковровский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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