2020-03-13T11:04:17+03:00
Происшествия

Подростки во Владимире раскладывали наркотики по тайникам

Несовершеннолетних ребят задержали росгвардейцы
Ирина Мальцева
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Подозрительных ребят заметили сотрудники Росгвардии во время патрулирования на улице Маяковского. Два подростка, увидев патрульный автомобиль, попытались сбежать, но их задержали. Как оказалось, два несовершеннолетних подростка, живущих в Вязниках, приехали в областную столицу, чтобы сделать закладки – тайники с наркотиками, откуда их потом забирают. При осмотре района, где ковырялись ребята, росгвардейцы обнаружили девять свертков с белым порошком. Как позднее установили эксперты, в пакетиках был расфасован синтетический наркотик «соль» общей массой 7,62 граммов. Подростков передали полиции для дальнейшего разбирательства, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Подростки во Владимире раскладывали наркотики по тайникам