Подростки во Владимире раскладывали наркотики по тайникам
Подозрительных ребят заметили сотрудники Росгвардии во время патрулирования на улице Маяковского. Два подростка, увидев патрульный автомобиль, попытались сбежать, но их задержали. Как оказалось, два несовершеннолетних подростка, живущих в Вязниках, приехали в областную столицу, чтобы сделать закладки – тайники с наркотиками, откуда их потом забирают. При осмотре района, где ковырялись ребята, росгвардейцы обнаружили девять свертков с белым порошком. Как позднее установили эксперты, в пакетиках был расфасован синтетический наркотик «соль» общей массой 7,62 граммов. Подростков передали полиции для дальнейшего разбирательства, возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU