Во Владимире началась весенняя уборка дорог и тротуаров

13 Март 2020 2020-03-13T10:42:13+03:00

Их чистят и днем, и ночью

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Муниципальный «Центр управления городскими дорогами» начал весеннюю уборку города и пыли и грязи. Пресс-служба администрации города Владимира сообщает, что ежедневно на улицы города выезжает 40 различных машин (поливочные машины, погрузчики, пылесосы), тротуары подметают 65 человек. Уборку проводят и на остановках общественного транспорта.

Песок, оставшийся после зимы, в городе убирают вручную. Городские дороги готовятся к нанесению свежей разметки. Заместитель начальника «ЦУГД» Николай Дятлов заявляет, что уборка города ведется и днем, и ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU