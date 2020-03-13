2020-03-13T10:42:13+03:00
Общество

Во Владимире началась весенняя уборка дорог и тротуаров

Их чистят и днем, и ночью
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Муниципальный «Центр управления городскими дорогами» начал весеннюю уборку города и пыли и грязи. Пресс-служба администрации города Владимира сообщает, что ежедневно на улицы города выезжает 40 различных машин (поливочные машины, погрузчики, пылесосы), тротуары подметают 65 человек. Уборку проводят и на остановках общественного транспорта.

Песок, оставшийся после зимы, в городе убирают вручную. Городские дороги готовятся к нанесению свежей разметки. Заместитель начальника «ЦУГД» Николай Дятлов заявляет, что уборка города ведется и днем, и ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подростки во Владимире раскладывали наркотики по тайникам
Во Владимире началась весенняя уборка дорог и тротуаров
Юных владимирцев приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе "Спасибо маленькому герою"
За два месяца во Владимире 43 раза машины сбивали пешеходов
Владир Путин освободил от должности главного спасателя Владимирской области
В Коврове торговали ядовитой стеклоомывайкой
Жительница Судогодского района убила сожительницу бывшего мужа
Николаю Виноградову и Эдуарду Маркину присвоено звание «Почётный гражданин Владимирской области»
В Муроме гостиница, закрывшаяся в 90-х годах, превратится в трехзвездочный отель
Губернатору Владимиру Сипягину согласовали двух вице-губернаторов
В Вязниковском районе предприниматель хранил мясо при плюсовой температуре
Во Владимирской области 100 человек проверили на коронавирус
В Суздале покажут иконы XVIII–XIX веков
В Коврове нашли очередную «резиновую» квартиру
В пятницу, 13-го, во Владимире пройдет "Вечер научных страшилок"
Ковровского почтальона ждет суд за присвоение денег
В Коврове торговали ядовитой стеклоомывающей жидкостью
ВТБ открывает кредитную линию компании «Русские Башни»
ВТБ запускает онлайн-рефинансирование
Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции во вторник завели рекордный объем средств на брокерские счета
В Камешковском районе из-за непотушенной сигареты загорелся дом: погибла женщина