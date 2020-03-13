Юных владимирцев приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе "Спасибо маленькому герою"

13 Март 2020 2020-03-13T09:37:37+03:00

Работы по 5 номинациям будут приниматься до 31 марта

Изменить размер текста: A A

Конкурс "Спасибо маленькому герою" проводится фондом Оксаны Федоровой совместно с Почтой России, Музеем Победы, Российской государственной детской библиотекой и Национальной родительской ассоциацией.

Конкурс приурочен к празднованию 75-летия Великой Победы и посвящен подвигам детей и подростков в годы Великой Отечественной войны.

Согласно архивным данным в войне принимали участие свыше 400 тысяч юных защитников Отечества. Только пионеров, проявивших мужество и героизм, было награждено орденами и медалями свыше 35 тысяч.

Конкурс проводится по 5 номинациям: «Рисунок», «Литературная работа. Проза», «Литературное творчество. Поэзия» (возраст: 7-10, 11-13, 14-17 лет). В номинации «Видеорепортаж» принимаются как индивидуальные, так и групповые работы (возрастная категория 7-17 лет). И новая номинация этого года - «Фотоколлаж».

Работы победителей в номинации «Рисунок» станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые будут выпущены Почтой России и представлены на Церемонии награждения в Музее Победы.

Работы принимаются на сайте до 31 марта. Список победителей будет объявлен 15 апреля, а торжественная церемония награждения состоится 25 апреля в Музее Победы на Поклонной горе.

ИСТОЧНИК KP.RU