2020-03-13T09:28:45+03:00
Общество

За два месяца во Владимире 43 раза машины сбивали пешеходов

В регионе стартовал пропагандистская кампания «Безопасный переход»
Виктория СУХОВА
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Одними из основных проблем по итогам прошедших 2 месяцев стали гибель и травмирование пешеходов. В областном центре зафиксировано 43 наезда на пешеходов, 12 аналогичных ДТП произошли в Муромском районе, 8 - в Суздальском, 5 - Александровском, 8 - в Ковровском. ДТП с пешеходами зафиксированы и в других районах области.

Как сообщают в областном УМВД, с участием детей-пешеходов количество дорожных происшествий также увеличилось с 9 до 11, в 6 случаях дети получили травмы при переходе проезжей части по пешеходному переходу. Количество наездов на детей возросло во Владимире и Суздальском районе.

Виновниками ДТП становятся как водители, так и сами пешеходы.

До 22 марта в регионе пройдет пропагандистская кампанию «Безопасный переход».

Будет организован комплекс дополнительных мероприятий, направленных на стабилизацию уровня аварийности, связанной с наездами на пешеходов. Особое внимание будет уделено имеющимся недостаткам в содержании пешеходных переходов, в первую очередь, вблизи детских образовательных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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