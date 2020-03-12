Начальника управления МЧС по Владимирской области освободили от должности

12 Март 2020 2020-03-12T19:16:12+03:00

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В соответствии с Указом Президента РФ от 2 марта 2020г. генерал-майор внутренней службы Владимир Белозёров освобождён от должности начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Владимирской области.

Он возглавлял региональное управление с 2013 года. С сентября по декабрь 2019 года находился в командировке в Курской области в качестве врио начальника ГУ МЧС.

В настоящее время обязанности начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области исполняет полковник Руслан Вячеславович Блинов.

ИСТОЧНИК KP.RU