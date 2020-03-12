В Коврове торговали ядовитой стеклоомывайкой

12 Март 2020 2020-03-12T17:28:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники прокуратуры провели контрольную закупку стеклоомывающей жидкости в городе Коврове. По результатам проверки в пяти образцах содержался метанол, который относится к ядовитым веществам. Четверых предпринимателей оштрафовали, а «ядовитый товар» изъяли из продажи. Кроме того, выяснилось, что у одного из предпринимателей отсутствовал сертификат соответствия на всю партию стеклоомывающей жидкости. Он привлечен к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU