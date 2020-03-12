2020-03-12T17:04:56+03:00
Происшествия

Жительница Судогодского района убила сожительницу бывшего мужа

Обе женщины были пьяны
Артём Черепанов
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Фото с места преступленияФото с места преступленияФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
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Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летний жительницы Судогодского района. Ее обвиняют в убийстве сожительницы своего бывшего мужа. Трагедия произошла 11 сентября 2019 года.

Следствие установило, что после развода 58-летний мужчина продолжал жить в доме с бывшей женой, оставаясь совладельцем здания. Так экс-супруги прожили пять лет, пока мужчина не нашел сожительницу на 10 лет моложе бывшей жены. Вместе они поселились в бане. Бывшая жена не раз просила экс-супруга уехать, но тот оставался жить рядом.

Продолжая жить вместе, все трое часто выпивали и ругались. В роковой день женщины снова были под градусом, после ссоры бывшая жена схватилась за нож и убила соперницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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