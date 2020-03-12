2020-03-12T15:58:55+03:00
Общество

Николаю Виноградову и Эдуарду Маркину присвоено звание «Почётный гражданин Владимирской области»

Такое решение приняли депутаты Заксобрания
Виктория СУХОВА
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За особые заслуги перед Владимирской областью политическому деятелю, успешно руководившему 33-м регионом с 1996 по 2013 год, Николаю Виноградову присвоено звание «Почётный гражданин Владимирской области». 30 депутатов Законодательного Собрания поддержали это предложение губернатора.

«Николай Виноградов внёс огромный вклад в развитие Владимирской области, и сегодня он по достоинству оценён своими земляками. Присвоение почётного звания – лучшее тому подтверждение»», – подчеркнул действующий глава региона Владимир Сипягин.

Столько же голосов отдано за присвоение звание «Почётный гражданин Владимирской области» Эдуарду Маркину – народному артисту России, заслуженному деятелю искусств России, лауреату Государственной премии РФ в области культуры, художественный руководитель, дирижёру Владимирской капеллы мальчиков и юношей. Тем самым отмечен его большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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