Николаю Виноградову и Эдуарду Маркину присвоено звание «Почётный гражданин Владимирской области»
За особые заслуги перед Владимирской областью политическому деятелю, успешно руководившему 33-м регионом с 1996 по 2013 год, Николаю Виноградову присвоено звание «Почётный гражданин Владимирской области». 30 депутатов Законодательного Собрания поддержали это предложение губернатора.
«Николай Виноградов внёс огромный вклад в развитие Владимирской области, и сегодня он по достоинству оценён своими земляками. Присвоение почётного звания – лучшее тому подтверждение»», – подчеркнул действующий глава региона Владимир Сипягин.
Столько же голосов отдано за присвоение звание «Почётный гражданин Владимирской области» Эдуарду Маркину – народному артисту России, заслуженному деятелю искусств России, лауреату Государственной премии РФ в области культуры, художественный руководитель, дирижёру Владимирской капеллы мальчиков и юношей. Тем самым отмечен его большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу.
ИСТОЧНИК KP.RU