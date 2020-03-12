2020-03-12T15:55:25+03:00
Общество

В Муроме гостиница, закрывшаяся в 90-х годах, превратится в трехзвездочный отель

Он откроет свои двери уже в мае
Виктория СУХОВА
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Глава округа Муром в своем инстаграме сообщил радостную для горожан и туристов новость: "Сегодня выдали разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированной гостиницы «Русь». Напомню, что полноценно гостиница, переданная в частную собственность, не работала с конца 90-х годов. Несколько лет заняла работа по консолидации гостиницы и всех имущественных прав на нее в руках ответственного собственника, и в 2016-ом я, наконец, подписал соглашение с инвесторами, которые должны были полностью восстановить и реконструировать этот значимый для города объект"

По проекту, вместо советской гостиницы должен появиться трехзвездочный отель на 250 мест с фитнес-центром, бассейном, конференц-залами и ресторанами.

Официальное открытие гостиницы, которая станет самой большой в Муроме, планируется в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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