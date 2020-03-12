Губернатору Владимиру Сипягину согласовали двух вице-губернаторов
Законодательное Собрание региона утвердило в должности двух вице-губернаторов – заместителя по социальной политике Сергея Шевченко и руководителя московского представительства Белого дома Михаила Коротаева.
Как сообщил корреспондент "Комсомольской правды" Алексей Сухов, за Сергея Шевченко проголосовали 27 депутатов, один человек воздержался. За утверждение Михаила Коротаева проголосовали 23 депутата, 2 воздержались.
Напомним, что ранее областной парламент не утвердил в должностях Максима Брусенцова и Александра Байера. В конце марта они покинут администрацию Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU