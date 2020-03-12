В Вязниковском районе предприниматель хранил мясо при плюсовой температуре
Вся мясная продукция была убрана с прилавков
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Специалисты отдела государственного ветеринарного надзора Управления провели внеплановую проверку местного предпринимателя. Он
На месте выяснилось, что в холодильной камере, где хранилось мясо птицы и мясные полуфабрикаты, была установлена температура 0, +6ºС. Тогда как производитель заявляет о температуре хранения -18ºС.
На индивидуального предпринимателя составили протокол по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. Мясную продукцию бизнесмен убрал с прилавков еще во время проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU