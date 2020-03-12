Во Владимирской области 100 человек проверили на коронавирус

12 Март 2020 2020-03-12T13:12:54+03:00

Изменить размер текста: A A

С помощью тест-системы в лаборатории Роспотребнадзора обследовали около ста жителей региона с подозрением на коронавирус. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено.

По данным департамента здравоохранения, в больницах Владимирской области есть запасы медикаментов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Также в наличии - 426 аппаратов искусственной вентиляции легких, из них 113 транспортных, 921 пульсоксиметр, а также аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации.

В больницах предусмотрено 518 инфекционных коек, из них 304 детских, 230 коек в изолированных мельцеровских боксах, 241 реанимационная койка, из них 18 – для новорожденных. С учетом обострения эпидситуации будут дополнительно развернуты 624 инфекционные койки.

Жители региона могут обратиться по вопросам лечения и профилактики Covid-19 на «горячую линию» Роспотребнадзора по тел. 8 (800) 555-49-43 или на «горячую линию» департамента здравоохранения по тел. 8 (800) 200-36-33 и (4922) 77-77-33.

ИСТОЧНИК KP.RU