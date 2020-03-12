В Суздале покажут иконы XVIII–XIX веков

12 Март 2020 2020-03-12T13:02:11+03:00

А также фотографии отреставрированных экспонатов

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На выставке в Суздале «Возвращённые к жизни» можно увидеть удивительные результаты работы реставраторов музея-заповедника – Мельник, Дорохиной, Исаевой, Бахметова, Андреевой.

На выставке представлены предметы, поступившие в музей в поврежденном состоянии. Долгое время они лежали в запасниках и лишь благодаря работе художников-реставраторов музея-заповедника приобрели «вторую жизнь». Фотоматериалы выставки показывают, как выглядели вещи до реставрации, помогают понять, насколько сложны стоящие перед реставраторами задачи.

На выставке представлены иконы XVIII–XIX вв. в кованых и шитых окладах, драгоценная митра, скульптуры из дерева.

Посещение выставки входит в стоимость единого билета в экспозиции Музейного комплекса «Спасо-Евфимиев монастырь». Взрослый билет – 400 рублей, льготный билет – 250 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU