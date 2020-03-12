2020-03-12T12:28:35+03:00
Происшествия

В Коврове нашли очередную «резиновую» квартиру

Местный житель регистрировал иностранцев за пятьсот рублей
Ирина Мальцева
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Сорокашестилетний ковровчанин, чтобы заработать, с июля по сентябрь прошлого года зарегистрировал у себя в квартире шестерых жителей Узбекистана, при этом, вопреки требованиям закона, никто из них у жителя города оружейников не бывал и не ночевал. С каждого иностранца предприимчивый хозяин жилья брал по пятьсот рублей за услуги. После того, как нарушения обнаружили, горожанин, не работающий и много раз привлекавшийся к уголовной ответственности, признал вину в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Теперь его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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