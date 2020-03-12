В пятницу, 13-го, во Владимире пройдет "Вечер научных страшилок"

12 Март 2020 2020-03-12T12:24:19+03:00

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Очередное научно-популярное ток-шоу "Вечер научных страшилок" проведет Информационный центр по атомной энергии в пятницу, 13 марта. На этот раз эксперты будут разоблачать заблуждения, касающиеся страшных снов и интернет-зависимости.

Сначала практикующий психолог Ирина Французова расскажет про родительский страх перед группами смерти для подростков и о том, что такое "троллинг" (агрессивная критика) в интернет-сообществах. Также она расскажет, как искусственный разум вытесняет биологический в современной жизни, и продемонстрирует подборку полезных приложений для работы с различными фобиями и депрессией.

Затем медики Алёна Осипова и Дмитрий Нечитайло расскажут о ночных страхах и о том, что такое апное (остановка дыхания во сне). И, наконец, эксперты вспомнят, что в субботу, 14 марта - "День числа Пи" (3.14). Доцент кафедры математического образования и информационных технологий Педагогического института Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, кандидат физико-математических наук Роман Тихомиров разберёт страхи, связанные с окружающими нас числами. Встреча пройдет в кофейном баре «План Б» (Б. Московская, 11, 3 этаж) 13 марта в 18.30. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU