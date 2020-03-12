Ковровского почтальона ждет суд за присвоение денег

12 Март 2020 2020-03-12T12:20:19+03:00

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Тридцатидевятилетняя работница Ковровского почтампа в феврале и в июне прошлого года, пользуясь своим положением, и оформила фиктивные платежные документы о выдаче жителям Ковровского района положенных им выплат. Деньги, которые якобы получили ковровчане, женщина забрала себе. В общей сложности она забрала более пятидесяти тысяч рублей. Сейчас работница почты обвиняется в совершении двух преступлений - присвоение денежных средств в крупном размере. Она признала вину в полном объеме и частично возместила материальный ущерб, а уголовное дело по существу будет рассмотрено Ковровским городским судом.

ИСТОЧНИК KP.RU