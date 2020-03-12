В Коврове торговали ядовитой стеклоомывающей жидкостью

12 Март 2020 2020-03-12T11:32:54+03:00

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В Коврове городская прокуратура проверила стеклоомывающую жидкость, которой торговали в магазинах города. Закупив в нескольких разных местах канистры "стеклоомывайки", представители прокуратуры отправили ее на проверку в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Владимирской области. Экспертиза показала - пять образцов стеклоомывающих жидкостей в своем составе содержали метиловый спирт (метанол). Количество варьировалось от 14,1 до 35,9 % в зависимости от образца. Метиловый спирт отнесен к ядовитым веществам, реализация его в розничной сети запрещена.

В итоге 4 индивидуальных предпринимателя, в магазинах которых были обнаружены упаковки с ядовитой "стеклоомывайкой", получили представления о снятии ее с продажи. Все требования удовлетворены, ядовитая жидкость из магазинов убрана.

Также на продавцов ядовитой стеклоомывающей жидкости возбуждены дела об административном правонарушении за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством. Все виновные оштрафованы, опасный товар конфискован.

У одного из продавцов отсутствовал сертификат соответствия вообще на всю партию стеклоомывающей жидкости. За это он оштрафован по статье о нарушении права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре, об изготовителе, о продавце.

ИСТОЧНИК KP.RU