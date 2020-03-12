В Камешковском районе из-за непотушенной сигареты загорелся дом: погибла женщина

12 Март 2020 2020-03-12T10:50:39+03:00

Мужчина проснулся от запаха дыма и стал будить жену, но та не просыпалась

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В первом часу ночи 12 марта пожарным сообщили о возгорании дачного дома в деревне Тереховицы Камешковского района. Из-за того, что в МЧС позвонили поздно, огонь распространился по всей площади. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в доме жили женщина и ее гражданский муж. Пожар заметили водители, которые проезжали на машинах мимо дома, и позвонили в пожарную охрану. Мужчина проснулся от запаха дыма, стал будить жену, но та не просыпалась. Он выбежал один из горящего дома. Позже сотрудники МЧС найдут на месте возгорания тело женщины 1954 года рождения.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров, к тушению привлекались 7 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU