Владимирцы смогут попробовать себя в роли купцов

12 Март 2020 2020-03-12T10:23:55+03:00

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14 и 15 марта посетители музея-заповедника смогут попробовать себя в роли купца и окунуться в экономическую и политическую жизнь средневековой Руси. Играть будут вместе с представителями исторического клуба «1398», разработчиками настольной игры «Купечество».

Сыграть в настольную игру и стать «лучшим купцом на Руси» смогут все желающие в возрасте от 6 лет. На время игры участники превращаются в древнерусских купцов и стараются продать свой товар с наибольшей выгодой. При этом у игроков появляется прекрасная возможность вникнуть в исторический контекст того времени и места, в которые их забросила игра.

Время одной партии - от 20 минут, количество игроков в команде - от 2 до 5 человек.Участие в исторической игротеке по бесплатным билетам.

Сеансы пройдут: 14 марта, в «Палатах» с 10.00 до 15.00; 15 марта в экспозиции «Суздальская Евфросиньевская ярмарка» с 11.00 до 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU