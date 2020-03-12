Владимирские футболисты улетели на сборы в Турцию

12 Март 2020 2020-03-12T10:04:29+03:00

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Сегодня, 12 марта, чёрно-белые начнут свой второй учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Турции, куда они вылетели рано утром.

В рамках учебно-тренировочного сбора подопечные Дмитрия Вязьмикина планируют принять участие в Кубке ПФЛ. Оппонентами «Торпедо» должны стать следующие коллективы: КАМАЗ и КАМАЗ-2 (Набережные Челны), «Зенит-Ижевск», ФК «Новосибирск», ФК «Тюмень», «Челябинск», «Иртыш» (Омск).

По предварительному календарю соревнований турнир откроется 15 марта матчем «Торпедо-Владимир» - КАМАЗ. Ориентировочное начало встречи – 16 часов 30 минут.

На 18 марта назначено наше противостояние с «Новосибирском», а на 21 марта с ижевским «Зенитом». По итогам однокругового турнира победители своих групп сыграют за 1-ое место, команды занявшие вторые места - в матче за 3-ье, третьи команды за 5-ое и четвёртые за 7-ое.

ИСТОЧНИК KP.RU