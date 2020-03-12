2020-03-12T09:50:37+03:00
Общество

Во Владимирсе откроется "Кинозал Победы" для людей с проблемами зрения и слуха

Первый показ фильма пройдет уже сегодня, 12 марта
Виктория СУХОВА
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В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Владимирская областная специальная библиотека для слепых совместно с областным Киноцентром запускает новый инклюзивный проект «Кинозал Победы».

Первый открытый кинопоказ фильма режиссёра Андрея Тарковского «Иваново детство» с тифлокомментариями и сурдопереводом для людей с проблемами зрения и слуха пройдет в читальном зале Владимирской областной специальной библиотеки для слепых (ул.Горького, 57) уже сегодня, 12 марта. Начало – в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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