Во Владимирсе откроется "Кинозал Победы" для людей с проблемами зрения и слуха
Первый показ фильма пройдет уже сегодня, 12 марта
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В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Владимирская областная специальная библиотека для слепых совместно с областным Киноцентром запускает новый инклюзивный проект «Кинозал Победы».
Первый открытый кинопоказ фильма режиссёра Андрея Тарковского «Иваново детство» с тифлокомментариями и сурдопереводом для людей с проблемами зрения и слуха пройдет в читальном зале Владимирской областной специальной библиотеки для слепых (ул.Горького, 57) уже сегодня, 12 марта. Начало – в 11.00.
ИСТОЧНИК KP.RU