Во Владимире пройдет Неделя мордовской культуры

12 Март 2020 2020-03-12T09:25:40+03:00

Жители областного центра смогут попробовать народные блюда и принять участие в мастер-классах

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16 марта во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи стартует Неделя мордовской культуры. В течение 5 дней гости библиотеки познакомятся с традициями, историей, литературой, музыкой и танцами, народными промыслами и национальной кухней.

16 марта гостей ждет виртуальное путешествие по мордовским сказкам, выступление фольклорного коллектива "Лайне",мастер-класс резьбы по дереву от Петра Рябова (пр. Строителей, 23).

17 марта - день сказок, мастер-класс резьбы по дереву, спектакль театра теней и виртуальное путешествие по Мордовии (ул. Мира, 51).

18 марта - день народных промыслов. Гостей ждут мастер-классы по народным промыслам (ул. Мира, 51), мастер-класс по созданию игрушки-оберега (пр. Строителей, 23).

19 марта - день народного танца. Пройдет мастер-класс по мордовскому танцу от фольклорного коллектива «Мокшень стирнят» (г. Александров).

20 марта состоится презентация блюд национальной кухни с дегустацией, рассказ о праздниках и кулинарных традициях народа на ул. Мира, 51.

ИСТОЧНИК KP.RU