Во Владимире пройдет Неделя мордовской культуры
16 марта во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи стартует Неделя мордовской культуры. В течение 5 дней гости библиотеки познакомятся с традициями, историей, литературой, музыкой и танцами, народными промыслами и национальной кухней.
16 марта гостей ждет виртуальное путешествие по мордовским сказкам, выступление фольклорного коллектива "Лайне",мастер-класс резьбы по дереву от Петра Рябова (пр. Строителей, 23).
17 марта - день сказок, мастер-класс резьбы по дереву, спектакль театра теней и виртуальное путешествие по Мордовии (ул. Мира, 51).
18 марта - день народных промыслов. Гостей ждут мастер-классы по народным промыслам (ул. Мира, 51), мастер-класс по созданию игрушки-оберега (пр. Строителей, 23).
19 марта - день народного танца. Пройдет мастер-класс по мордовскому танцу от фольклорного коллектива «Мокшень стирнят» (г. Александров).
20 марта состоится презентация блюд национальной кухни с дегустацией, рассказ о праздниках и кулинарных традициях народа на ул. Мира, 51.
ИСТОЧНИК KP.RU