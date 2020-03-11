Владимирец, попытавшийся изнасиловать девочку, пойдет под суд

11 Март 2020 2020-03-11T17:57:41+03:00

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Пятидесятивосьмилетний мужчина в начале ноября прошлого года шел пьяный по улице и, заметив девятилетнюю девочку, возвращавшуюся домой со спортивной тренировки, схватил ее. Угрожая и удерживая ребенка силой, он затащил школьницу в свою квартиру, где начал приставать к ней и, как сформулировали следователи, посягнул на ее благополучие. К счастью, в это время зазвонил домофон, мужчина испугался, и девочка сумела вырваться и выбраться из квартиры. В тот же день полицейские задержали нападавшего, его отправили под арест. Свою вину владимирец признал, ему предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU