2020-03-11T17:57:41+03:00
Происшествия

Владимирец, попытавшийся изнасиловать девочку, пойдет под суд

Сейчас мужчина находится под стражей
Ирина Мальцева
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Пятидесятивосьмилетний мужчина в начале ноября прошлого года шел пьяный по улице и, заметив девятилетнюю девочку, возвращавшуюся домой со спортивной тренировки, схватил ее. Угрожая и удерживая ребенка силой, он затащил школьницу в свою квартиру, где начал приставать к ней и, как сформулировали следователи, посягнул на ее благополучие. К счастью, в это время зазвонил домофон, мужчина испугался, и девочка сумела вырваться и выбраться из квартиры. В тот же день полицейские задержали нападавшего, его отправили под арест. Свою вину владимирец признал, ему предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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