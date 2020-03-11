Поликлиника при областной детской клинической больнице переедет в новое здание

11 Март 2020 2020-03-11T17:15:49+03:00

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С 1 апреля участковые врачи-педиатры будут переведены из здания поликлинического корпуса на улице Добросельской, 34 в филиал на улице Добросельской, 197а.

Как сообщила главный врач ОДКБ Светлана Макарова, эта мера вызвана необходимостью разделения потоков условно "больных" и "здоровых" пациентов, а также связана с началом ремонта поликлинического корпуса при ОДКБ. В старом корпусе рядом с основным зданием ОДКБ разместится консультативно-диагностический центр, где будут вести прием узкие специалисты.

По словам Светланы Макаровой, трехэтажное здание филиала поликлиники на улице Добросельской, 197а, где когда-то располагался детский сад, имеет достаточно площадей для полноценного размещения участковой службы. С апреля увеличится время приема участковых врачей-педиатров до пяти часов, откроется отделение профилактики для организации профосмотров школьников, которое будет работать ежедневно.

При этом администрация ОДКБ не скрывает, что филиал на улице Добросельской, 197а тоже нуждается в ремонте. В этом году там тоже планируется вести ремонт. Здесь запланирован не только ремонт внутри, но и благоустройство прилегающей территории с организацией детской игровой площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU