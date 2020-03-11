2020-03-11T16:46:25+03:00
Общество

По факту смерти 9-летней школьницы из города Радужный возбуждено уголовное дело

Пока известно, что девочка умерла в приемном покое местной городской больницы
Алексей СУХОВ
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Следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту смерти 9-летней жительницы из Радужного. Пока по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Сейчас у представителей Следкома выстроилась такая хронология событий: 4 марта у ребенка повысилась температура. На следующий день мама привела девочку на прием к педиатру. Врач поставил диагноз "ОРВИ" и назначил лечение и домашний режим. Утром 7 марта состояние здоровья ребенка значительно ухудшилось. Но за медицинской помощью родители обратились лишь в 18.30. Машина "скорой" прибыла на место через четыре минуты после вызова. Фельдшер приняла решение о госпитализации пациента. В машине девочке стало плохо. Ее пытались откачать и по дороге, в приемном покое, но спасти ребенка не удалось.

Следователи побывали в доме семьи ребенка, изучили машину "скорой" и помещений больницы, изъяли медицинские карты, записи с камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Сейчас назначены все необходимые судебные экспертизы для установления точной причины смерти ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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