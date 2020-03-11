Мужчине дали 4,5 года колонии за перевозку наркотиков во Владимир

11 Март 2020 2020-03-11T14:46:55+03:00

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Мужчина каждый месяц на арендованной машине доставлял партиями наркотики из Москвы во Владимир для дальнейшего сбыта. В апреле 2019 года при очередной перевозке наркотика метадон его задержали, сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области. В потайной нише передней панели оперативники нашли пакет, где было 100 разовых доз.

На мужчину возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств. В феврале 2020 года Октябрьский райсуд города Владимира вынес приговор, который в марте вступил в законную силу. Мужчине назначили 4,5 года колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU