Во Владимирской области объявили конкурс на должность вице-губернатора по ЖКХ
Администрация Владимирской области объявила конкурс на должность вице-губернатора по ЖКХ. Документы до 23 марта включительно принимает комитет государственной службы администрации Владимирской области. Напомним, должность вице-губернатора по ЖКХ освободится после того, как пост покинет врио вице-губернатора по ЖКХ Александр Байер.
Соискатели могут представить документы лично (600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, 21, каб. 581) или направить их на адрес электронной почты: kgms-radri@avo.ru.
Обязательными требованиями для замещения указанной государственной должности являются:
– возраст не моложе 30 лет;
– наличие высшего образования и стажа работы не менее 5 лет;
– отсутствие гражданства, а также вида на жительство иностранного государства;
– прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
– обязательное прохождение процедуры согласования с Законодательным Собранием Владимирской области.
При рассмотрении резюме предпочтение будет отдано кандидатам, имеющим:
– значительный стаж работы в органах государственной власти федерального или регионального уровня;
– опыт реализации национальных проектов;
– стратегическое и аналитическое мышление;
– умение работать со большими объёмами информации;
– способность работать в условиях многозадачности;
– скрупулёзный подход к изучению вопросов;
– опыт работы на руководящих должностях в сферах, которые предстоит координировать по роду деятельности;
– практический опыт не менее чем в двух сферах: ЖКХ, обращения с отходами производства и потребления, государственного регулирования тарифов, строительно-архитектурного и дорожно-транспортного комплекса;
– знание и понимание процессов функционирования лесной отрасли, природопользования.
Приветствуются деловые контакты в сферах, которые предстоит курировать по роду деятельности.
После предварительного отбора на соответствие квалификационным требованиям предполагается собеседование кандидатов со специально сформированной комиссией под руководством Губернатора области.
ИСТОЧНИК KP.RU