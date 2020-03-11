2020-03-11T13:32:42+03:00
Общество

Во Владимирской области объявили конкурс на должность вице-губернатора по ЖКХ

Документы будут принимать до 23 марта
Артём Черепанов
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Администрация Владимирской области объявила конкурс на должность вице-губернатора по ЖКХ. Документы до 23 марта включительно принимает комитет государственной службы администрации Владимирской области. Напомним, должность вице-губернатора по ЖКХ освободится после того, как пост покинет врио вице-губернатора по ЖКХ Александр Байер.

Соискатели могут представить документы лично (600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, 21, каб. 581) или направить их на адрес электронной почты: kgms-radri@avo.ru.

Обязательными требованиями для замещения указанной государственной должности являются:

– возраст не моложе 30 лет;

– наличие высшего образования и стажа работы не менее 5 лет;

– отсутствие гражданства, а также вида на жительство иностранного государства;

– прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;

– обязательное прохождение процедуры согласования с Законодательным Собранием Владимирской области.

При рассмотрении резюме предпочтение будет отдано кандидатам, имеющим:

– значительный стаж работы в органах государственной власти федерального или регионального уровня;

– опыт реализации национальных проектов;

– стратегическое и аналитическое мышление;

– умение работать со большими объёмами информации;

– способность работать в условиях многозадачности;

– скрупулёзный подход к изучению вопросов;

– опыт работы на руководящих должностях в сферах, которые предстоит координировать по роду деятельности;

– практический опыт не менее чем в двух сферах: ЖКХ, обращения с отходами производства и потребления, государственного регулирования тарифов, строительно-архитектурного и дорожно-транспортного комплекса;

– знание и понимание процессов функционирования лесной отрасли, природопользования.

Приветствуются деловые контакты в сферах, которые предстоит курировать по роду деятельности.

После предварительного отбора на соответствие квалификационным требованиям предполагается собеседование кандидатов со специально сформированной комиссией под руководством Губернатора области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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