На Пекинке перекроют движение ради установки надземного перехода
Перекрытие запланировано в ночь на 12 марта
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Во Владимирской области устанавливают очередной надземный пешеходный переход, ради чего временно будет перекрыто движение. Работы по монтажу надземного пешеходного перехода запланированы ночью 12 марта на 130-м километре трассы М-7 «Волга» в деревне Липна Петушинского района.
Движение по участку будет ограничено с 4:00 до 6:40 утра. Для безопасного проведения основных работ движение на участке приостановят с 5:00 до 5:40.
На период перекрытия объезд возможен по маршруту: Пекша (М-7, 121 км) - Воспушка - Анкудиново – Петушки (М-7, 136 км).
ИСТОЧНИК KP.RU