2020-03-11T12:58:33+03:00
Общество

В Радужном 9-летняя девочка умерла в скорой по дороге в больницу

Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку совместно с Роспотребнадзором и департаментом здравоохранения
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

7 марта в Радужном умерла местная второклассница. 9-летней девочке еще 5 марта поставили диагноз ОРВИ, но через пару дней ей стало хуже.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Владимирской области, они пока могут лишь подтвердить сам факт смерти ребенка, на остальные вопросы должна ответить доследственная проверка, проводимая совместно с региональным управлением Роспотребнадзора и департаментом здравоохранения. В том числе и о том, насколько качественное лечение было назначено врачом, приходившим домой к семье.

Подробностей о произошедшем известно немного. Когда 7 марта девочке стало хуже, родители вызвали скорую. Врачебная бригада должна была отвезти девочку в местную больницу, но по дороге ребенок скончался. В городе многих беспокоит не было ли у девочки серьезного вирусного заболевания. Однако официальные ведомства эти слухи опровергают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РЖД приступает к использованию российской мобильной операционной системы «Аврора»
Стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им»
Мужчине дали 4,5 года колонии за перевозку наркотиков во Владимир
Сотрудники «Ростелекома» названы лучшими специалистами в Евразии по созданию оптической инфраструктуры связи
«Ростелеком» поддержал студенческий турнир по баскетболу во Владимире
Во Владимирской области объявили конкурс на должность вице-губернатора по ЖКХ
На Пекинке перекроют движение ради установки надземного перехода
В Радужном 9-летняя девочка умерла в скорой по дороге в больницу
За долги перед «ЭнергосбыТ Плюс» арест наложен на два телефона
В Петушках задержали женщину с гашишем
Ковровчанин украл рабочие инструменты и продал их незнакомцу
Во Владимирской области назначен новый директор департамента юстиции
Вязниковец грабил пенсионерок на улицах Владимира