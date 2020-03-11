В Радужном 9-летняя девочка умерла в скорой по дороге в больницу

11 Март 2020 2020-03-11T12:58:33+03:00

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7 марта в Радужном умерла местная второклассница. 9-летней девочке еще 5 марта поставили диагноз ОРВИ, но через пару дней ей стало хуже.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Владимирской области, они пока могут лишь подтвердить сам факт смерти ребенка, на остальные вопросы должна ответить доследственная проверка, проводимая совместно с региональным управлением Роспотребнадзора и департаментом здравоохранения. В том числе и о том, насколько качественное лечение было назначено врачом, приходившим домой к семье.

Подробностей о произошедшем известно немного. Когда 7 марта девочке стало хуже, родители вызвали скорую. Врачебная бригада должна была отвезти девочку в местную больницу, но по дороге ребенок скончался. В городе многих беспокоит не было ли у девочки серьезного вирусного заболевания. Однако официальные ведомства эти слухи опровергают.

ИСТОЧНИК KP.RU