2020-03-11T12:56:03+03:00
Общество

За долги перед «ЭнергосбыТ Плюс» арест наложен на два телефона

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Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» и служба судебных приставов провели рейд по жителям областного центра. Инспектирующие проверили десять адресов, за которыми числится около 700 тысяч рублей долга за тепло и электроэнергию.

У собственников одной из квартир, не оплативших за энергоресурсы 40 тысяч рублей, сотрудниками ФССП был наложен арест на два смартфона марки iPhone. Устройства оценили в 26 тысяч рублей, теперь, если их хозяева не рассчитаются до 13 марта за свет и тепло, имущество будет реализовано в счет погашения долга.

Рейды по взысканию задолженности за тепловую и электрическую энергию с участием специалистов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» проводятся в областном центре регулярно, что способствует улучшению собираемости просроченных платежей. Судебные приставы применяют к неплательщикам такие меры принудительного характера, как ограничение права выезда за пределы России, принудительное взыскание денежных средств, а также арест имущества.

В энергосбытовой компании отмечают, что лучше не откладывать оплату счетов за тепло и свет, поскольку потребителя могут не только отключить от энергоснабжения, но и принудительно взыскать с него задолженность, при этом обязав к оплате судебных расходов, штрафов и даже работ по отключению.

В целом задолженность владимирцев за энергоресурсы перед филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» на начало марта составляет: за электроэнергию – 134 миллиона рублей, за тепло – 488 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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