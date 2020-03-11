В Петушках задержали женщину с гашишем

11 Март 2020 2020-03-11T12:09:32+03:00

Она употребляла наркотики сама и распространяла в области

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42-летнюю жительницу Петушков задержали в октябре прошлого года за ряд преступлений, связанных с оборотом наркотиков. По данным пресс-службы УМВД, в арендованной квартире оперативники нашли 29 свертков в фольге. Экспертиза показала, что в них хранился гашиш массой почти 26 граммов.

В дальнейшем полицейские узнали еще о двух фактах сбыта гашиша. Наркотик женщина приобретала в соседнем регионе: она употребляла сама, а также распространяла наркозависимым.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU