2020-03-11T11:44:51+03:00
Общество

Во Владимирской области назначен новый директор департамента юстиции

С предыдущим контракт расторгнут
Вероника ПАНИНА
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С 11 марта во Владимирской области назначен новый директор департамента юстиции. Распоряжение об этом подписал губернатор Владимир Сипягин. С предыдущим руководителем департамента, Галиной Гунба, служебный контракт был расторгнут 10 марта. Новый директор Михаил Новиков родился во Владимире в 1980 году. Закончил в 2002 году Владимирский юридический институт Минюста России и в 2011 году Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлениям «юриспруденция» и «государственное и муниципальное направление».

Имеет учёную степень кандидата юридических наук. В 1998 – 2014 годах служил в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной системе. В 2014 – 2020 годах – доцент кафедры Теории и истории государства и права Владимирского государственного университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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