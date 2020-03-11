Вязниковец грабил пенсионерок на улицах Владимира

11 Март 2020 2020-03-11T11:40:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В феврале в полицию обратились несколько пожилых женщин из разных районов Владимира. Они сказали, что неизвестный украл у них сумки с деньгами. В одном из случаев мужчина вырвал сумку прямо в лифте, в остальных - вечером на улице. По данным УМВД, сумма ущерба варьировались от 2000 до 7000 рублей. Потерпевшие описали внешность и одежду грабителя, а полицейские изучили записи с камер наблюдения и в итоге задержали подозреваемого - 29-летнего вязниковца. Он сказал, что деньги из сумок забирал, а сумки выкидывал.

В аналогичном преступлении подозревают и 28-летнего владимирца, который, угрожая продавцу, украл мобильный телефон.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за грабеж. Первый заключен под стражу, второй - под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU