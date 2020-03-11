Во Владимирской области с 2018 года ищут пропавшего лыжника

11 Март 2020 2020-03-11T11:21:38+03:00

Молодой человек ушел кататься на лыжах и не вернулся домой

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2 марта 2018 года Николай Шунин 1992 года рождения решил покататься на лыжах недалеко от дома - поселок Красная Горбатка Селивановского района. И с этого дня его больше никто не видел. Полиция и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" продолжают поиски, которые пока безуспешны - о молодом человеке известно только то, что он нуждался в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, газа голубые.

В момент пропажи на нем была темно-серая куртка, красно-синяя толстовка, темная шапка с белыми полосками, болоневые брюки, черные ботинки.

ИСТОЧНИК KP.RU